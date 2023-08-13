54名消防生力軍初出校園 8周暑期實習奔赴新北最前線

54名警大及警專實習生，日前分配到新北市消防局25個分隊進行實習，參與各項勤業務及消防任務，包括火災預防、災害搶救、緊急救護等，以增加實務經驗。消防局長李清安勉勵實習生，「立定目標，自我挑戰」、「前瞻思維」、「務實態度」、「整合精神」做好每項災防工作，共同為社會安全盡一份力。

新北市消防局表示，此次警大及警專暑期實習，分別有警大17人、警專37人，今年也是警大消防系第一次與新北市消防局合作，進行為期3週的實習。而警專消防安全科則分2階段進行8週實習，第一階段為中級救護技術員醫院及救護車實習、第二階段為隊員勤業務實習。盼藉由暑期實習與第一線消防員一同工作，在專業指導下學習如何應對各種緊急情況、發揮團隊精神，並增加實務經驗。