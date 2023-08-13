翡翠灣、大武崙接連意外 新北：沙崙需再做一個月調查

基隆市大武崙沙灘昨發生3起溺水意外，翡翠灣8月7日也才剛發生1死溺斃事件。新北消防局說，上周溺斃事件後，隔日已去現場會勘，並由萬里區公所增加警示告示牌，也請轄區內的第6大隊增加巡邏點。至於淡水沙崙海域，水安會還會再做一個月的調查，若開放會朝向動力小艇活動鬆綁。

基隆市大武崙沙灘發生3起溺水意外，造成3人死亡。過去也因民眾溺斃關閉10年之久的淡水沙崙海域，近幾年當地居民、民團及民代紛紛要求開放，新北經發局曾辦理海象調查，其中多項水域遊憩活動5月至9月屬於低度危險。水安會指出，上周討論結果將再做一個月的調查，把區域內暗流、漩渦標示清楚再做決議，若開放朝向動力小艇活動鬆綁。

長期關注沙崙海域開放的市議員鄭宇恩說，水域遊憩安全主要建立在民眾對天氣、環境和自身身體狀況的認識，以及政府適當的教育及管理措施。目前沙崙海灘，假日已有淡水水上救生協會協助市府執勤，未來開放也會要求規畫玩水區域，讓沙崙海水浴場成為新北唯一捷運可到達的海邊。