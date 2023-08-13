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苗栗5歲男童早療癱倒 顱內出血通報兒保案件追查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名5歲男童8月4日在苗栗縣一家早療機構癱倒送醫，顱內出血緊急手術，通報疑似兒童保護案件，家屬爆料事發9天還不知道事件真相，縣府及早療機構表示將配合查出原因。

早療機構今天聲明說，全案已經進入司法調查中，完整監視器資料已提供，目前靜待司法釐清事件的原委及真相，同時老師、社工及單位主管同感震驚、難過、不捨，機構立刻成立事件小組，陪伴家庭面對及提供必要之協助，全體在面臨突發身體狀況時，謹遵SOP辦理，除配合調查，仍會繼續提供身心障礙家庭服務。

男童的家人昨天在臉書爆料公社PO文，指出男童有自閉症，及語言、情緒問題，接受早期療育，家人每天接送上、下課，8月4上午11點接獲通知，男童上課時間發生意外，頭部受到重創送醫，昨天還做頭部引流手術，目前加護病房搶救中。

PO文說，家屬沒有看到監視器畫面，警方也表示沒有看到什麼，家屬心痛至極，也很煎熬 ，男童顱內出血，視網膜出血，腦壓偏高，家屬有權知道發生什麼事了。

縣府及警方接獲疑似兒保案件，第一時間緊急介入了解狀況，初步查出男童當時有戴頭套在軟墊上課，老師發現突然癱倒，沒有明顯外傷，如何釀成顱內出血，還要進一步釐清。

一名5歲男童8月4日在苗栗縣一家早療機構癱倒送醫，顱內出血緊急手術，通報疑似兒童保護案件，縣府及早療機構表示將配合查出原因。本報資料照片
一名5歲男童8月4日在苗栗縣一家早療機構癱倒送醫，顱內出血緊急手術，通報疑似兒童保護案件，縣府及早療機構表示將配合查出原因。本報資料照片

爆料公社 監視器

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