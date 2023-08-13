離岸流1天奪3命 學者籲戴游泳眼鏡 別戴蛙鏡 政府設沙灘「紅綠燈」

基隆市大武崙沙灘海域昨天發生3件溺水事件，造成3人死亡。海洋學者胡健驊今天說，游泳健將遇到離岸流，可能都沒有辦法對抗，他建議民眾戲水不要帶蛙鏡，改戴游泳眼鏡，遇到離岸流不閉上眼睛，避免因驚慌溺水；政府則可在沙灘設大型「紅綠燈」，教育民眾綠燈亮才能戲水或游泳。

國立海洋大海洋環境資訊系退休教授胡健驊表示，重大海浪奪命事件，包括30年前在海大門口的海岸，10年前在龍洞海岸出現「瘋狗浪」，分別造成11人和8人死亡。大武崙沙灘昨天有3名戲水民眾溺斃，原因不是瘋狗浪，可能是離岸流。

胡健驊說，海浪從外面進到灣裡面會灑開，波浪降低，懸浮顆粒就會沉降，形成沙灘。這種水進來之後是會退出去的，但在退回去的時候，會出現後浪擠壓前浪情形，加上浪不是整齊的上來，而是零零碎碎的來，上來的浪退不回去，只要中間有空隙，就會從中間出去，形成離岸流，或者叫做離岸激流。

「離岸激流很厲害的」，胡健驊說，離岸流距離不長，可是力量非常大，連游泳健將有時候碰到都沒有辦法。但是離岸流也走不遠，大概就50公尺、100公尺就沒有力量了；一般的人碰到會緊張，會害怕，在水裡面一翻滾，或者是被水推倒了，在水裡面嗆到就溺斃。

胡健驊說，戲水民眾自保的方法，是戲水時不要只戴蛙鏡，而是要戴游泳眼鏡。遇到離岸流時，最怕的是一緊張把眼睛閉上，因為其實根本不深。蛙鏡很大，水一沖就掉了，要戴泡水都不會掉的游泳眼鏡。1、200元買一個，綁得很緊，沉到水裡面或遇到緊張狀況的時候，看得很清楚，就不會緊張。

至於政府要盡什麼責任？胡健驊說，大武崙沙灘是個迷你沙灘，是做台灣的領頭羊，做模範很好的地點，建議在沙灘四周至少做3個大型的燈，有紅、黃、綠燈號，跟一般的交通號誌一樣，花錢很少。亮紅燈就是絕對禁止下水，黃燈代表只能踩踩水，走一走、玩一玩，綠燈則是代表安全。