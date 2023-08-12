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因租屋糾紛 台南男酒後持鐵鍬砸美廉社玻璃洩恨

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南南區新孝路美廉社超商中午11時55分突遭名男子持鐵鍬敲破兩大面玻璃，台南市警六分局獲報後趕往現場，隨即在周邊搜尋，發現60歲施姓男子當場逮捕。據調查，施因租屋與屋主有糾紛，中午酒後路過該地，拿鐵鍬敲打店家玻璃洩恨，詢問後將依涉毀損罪嫌將施送辦。

據調查，施日前在尊南路租屋，但因屋主調漲房價未再續租，而與屋主有糾紛，同一屋主也租另店面給美廉社，因此，施酒後路過店家時，情緒失控，拿鐵鍬猛敲店家門市玻璃洩恨。「碰碰！」巨大聲響，令店家及客人嚇出一身冷汗。

六分局金華派出所副所長林于翔說，中午據報有民眾持鐵鍬敲破店家玻璃，警方立即前往，並在周遭搜尋，即發現該犯嫌，立即將他逮捕。

經了解，犯嫌因租屋與屋主產生糾紛，酒後路過才拿鐵鍬敲打店家玻璃，詢問後依毀損罪移送台南地檢署偵辦。而店家無辜遭波及，對施提告外，兩大面玻璃遭毀損，損失數萬元，屆時也將向施索賠。

同時，警方呼籲，民眾如有任何糾紛應循正當程序處理，如有暴力行為，絕對依法嚴辦到底。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南南區新孝路美廉社超商中午突遭名男子持鐵鍬敲破兩大面玻璃。圖／讀者提供
台南南區新孝路美廉社超商中午突遭名男子持鐵鍬敲破兩大面玻璃。圖／讀者提供
警方在周邊搜尋，發現施姓男子當場逮捕外，查扣作案用鐵鍬。圖／讀者提供
警方在周邊搜尋，發現施姓男子當場逮捕外，查扣作案用鐵鍬。圖／讀者提供
經警方了解，施男因租屋與屋主產生糾紛，酒後路過才拿鐵鍬敲打店家玻璃洩恨。圖／讀者提供
經警方了解，施男因租屋與屋主產生糾紛，酒後路過才拿鐵鍬敲打店家玻璃洩恨。圖／讀者提供
台南市警六分局獲報後趕往現場，隨即在周邊搜尋，發現60歲施姓男子當場逮捕。圖／讀者提供
台南市警六分局獲報後趕往現場，隨即在周邊搜尋，發現60歲施姓男子當場逮捕。圖／讀者提供

台南 美廉社

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