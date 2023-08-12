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網紅兩度遇包裹詐騙 指控物流公司是幫凶

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店卻領貨，卻領到一只廉價的手鐲，退款全無下文。記者楊正海／攝影
網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店卻領貨，卻領到一只廉價的手鐲，退款全無下文。記者楊正海／攝影
網紅「玲玲」日前遇上詐騙，依簡訊到便利商店領貨，卻是一只廉價手鐲，但店員說須按物流步驟才能退款，聯絡物流卻沒有下文，北市議員應曉薇指出，物流公司成詐騙幫凶，政府束手無策，台灣淪為「詐騙王國」。法務局指出，持續與四大超商研商，協助民眾處理詐騙包裹退貨、退款申訴案，強化與物流商的控管。

「玲玲」說，她當場拆包裹，發現不是她的，要求退款，但超商店員說要按物流步驟才能退款。她事後打電話給物流，電話不接，再line給客服，對方向她要一堆個資，並稱賣家若沒回再聯絡，結果沒回，物流的態度就變得很差，她覺得個資可能會被外洩，只好向議員應曉薇陳情。

她說，這是第二次被騙，付了1千多元，上一次是在臉書訂貨，對方還說若買到假的就「一賠十」，她花買了2千多元買衣服，結果打開包裹，衣服只有薄薄的一片。

應曉薇說，還有人網購潮鞋，店家還稱「假1賠3」，「假1賠10」，結果可笑的是，賠得東西一樣爛，真的寄3個、10個來。她調閱警察局資料，警方受理假網路拍賣、購物，112年1至7月僅有285件，因為受騙被害人根本疲憊不想去報案。

主任消保官楊麗萍指出，現在4大超商經過相關主管機關及台北市政府歷次會議，均已建立詐騙包裹協處機制，分別提供「爭議包裹退貨申請平台」、「詐騙案件申訴平台」供受害民眾線上申請，或客服專線受理申報。

詐騙 超商 應曉薇 個資 消保官 網購 便利商店

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