14年老車送修出現「這狀況」 火燒車前險移車幸無人傷

高雄66歲蔡姓女駕駛今晚開車至鳥松區本館路時，發現正在駕駛的14年老車出現異狀，她請鼓山區裕誠路上修車廠老闆檢查後，逕自去路上買晚餐，但老闆發現車底盤突然竄出火苗，隨即移車至廠外，車輛就開始起火燃燒，所幸並未波及無辜民眾或其他車輛，現場無人受傷。

「車子一開始是異常震動。」蔡女指出，當時車開在本館路上發覺異樣，她把車開到附近可車輛維修的汽車精品百貨，但老闆看了看建議她，在保養廠用電腦精細檢測較保險，因此，蔡女乾脆開車到鼓山區裕誠路上的修車廠維修。

蔡女將愛車開進廠內後，因正值用餐時，蔡女把車交給老闆後，便至附近速食店購買晚餐，但老闆檢查後發現怎麼引擎蓋熱熱的，隨後就發現車輛底盤竄出火苗，他趕緊將車輛移置廠外，避免波及其他車輛，而車才開至裕誠、民康路口處，約距修車廠百米遠，就開始起火燃燒。