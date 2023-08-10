陽金公路彎道重機騎士慘奪命 迎面撞汽車車窗碎如敞篷車

新北市金山區台二甲線7.1公里三重橋（陽金公路）今天上午8點多，一輛大型重型1000cc機車，與一輛自小客車發生碰撞，賴姓騎士受困救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後不治。由於撞車力道很大，自小客車窗都被撞碎，警方採證調查釐清。

金山警分局調查，賴男（42歲）駕駛大型重型機車沿台二線甲線，由台北往金山方向行駛，與沿台二甲線由金山往台北方向左轉往三重橋17號方向黃男（60歲）駕駛的自小客車碰撞，賴男受傷，現場已無意識，急救人員到場施予AED急救，後送台大醫院金山分院救治，上午9時19分宣告不治。

金山分局員警到場採證，發現大型重型機車車頭得稀爛，怵目驚心，自小客車右後車門損毀整個碎裂，撞擊力道十分強大。