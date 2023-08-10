三峽婦人疑投資失利 留字句「命一條」陳屍住處廁所

新北市三峽區黃姓婦人近來疑因投資失利欠下大筆債務，昨天被發現人在國慶路住處自縊身亡。警、消獲報派員趕抵，檢視黃婦已死亡多時，勘驗現場沒有外力介入跡象，未留遺書，僅於其筆記本內寫著多句「命一條」、「還錢計畫」等負面字句，研判應與債務有關，家屬對死因沒有疑義，警方朝自殺方向偵辦。

據了解，黃姓婦人（64歲）獨居在新北市三峽區國慶路某社區。近來黃婦疑因投資股票與期貨失利，欠下大筆債務，精神狀況每況愈下，家人知悉不時前往住處安撫慰藉予，但皆無改善。

日前黃婦向一名男性友人表示「近期投資狀況不佳…..」等話，言語中透露嚴重負面情緒，引起男性友人注意，不時打電話或前往黃婦住處關切。昨天男性友人打電話連繫黃婦未果，前往黃婦住處查看，赫見她人在屋內自縊，趕緊報警前來協處。

警、消獲報派員趕抵，檢視黃婦已明顯死亡無需送醫，經警封鎖現場勘驗，現場沒有外力破壞、介入或打鬥跡象，黃婦沒留遺書，警方在臥室內一小本子，發現黃婦寫下「命一條」、「還錢計畫」、「一輩子來還」等負面字眼，研判應是投資失利想不開才走上冥途。

昨天警方聯繫上黃婦家屬到場指認，面對黃婦死因親友沒有疑義，警朝自殺方向偵辦。

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