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施工緩撞車遭撞！國1五楊高架奧迪車頭全毀 車流回堵3公里
今天下午國道1號五楊高架道路北向41.7公里處，發生汽車追撞施工緩撞車，造成汽車車頭毀損，所幸駕駛脫困沒有大礙，現場車流一度回堵3公里，事故現場於下午3時36分排除恢復通車，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬待查。
據了解，許姓男子（48歲）今天下午2時41分左右，開著一輛黑色奧迪A6汽車，沿著國道一號五楊高架道路往北方向行駛，途中行經北向林口路段內側高乘載車道41.7公里處，許男疑未注意車前狀況，追撞前方一輛施工緩撞車，造成汽車車頭毀損，許男自行脫困沒有大礙。
車禍瞬間車流一度回堵3公里，國道警、消防人員獲報派員趕抵，經檢視許男沒有大礙，事故現場於下午3時36分排除恢復通車，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬待查。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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