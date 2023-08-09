直擊水源保護區垃圾再入侵 民怒：政府不值得信任

新北市鳶山攔河堰原水區，供應新北10行政區210萬人口用水，但去年三月本報踢爆不肖業者在此偷倒廢棄物、水公司表示加強巡查後，如今又有民眾發現垃圾出現在原水區，民眾批評水面下垃圾不知已經堆積多少，垃圾不止影響環境更直接造成人民用水隱憂，原水區的保護都這麼隨便，這政府不值得信任。水公司及河川局表示將現勘劃定分工界線。

鳶山堰由台灣自來水公司第12區管理處管理，座落於大漢溪中游，位於新北市三峽及鶯歌交界、三峽鳶山西側，為石門水庫後池堰下游19公里處，有效容量490萬立方公尺、集水面積869.4平方公里，主要功能為攔蓄石門水庫放流水後，送至板新給水廠加以處理利用，目前供應新北市板橋、新莊、土樹三鶯等10行政區210萬人口用水。

不過此重要的民生水源保護區，由於一旁就是三峽通往桃園大溪的產業道路，道路地勢距離水面約僅兩、三公尺，不少不肖業者經常趁著夜深人靜偷倒垃圾，垃圾順著邊坡直接倒入水中汙染水源，去年3月新北市議員林金結召集相關單位現勘，台水公司也表示將加強巡查。

但近來又有民眾在現場發現遭亂丟垃圾，民眾怒批去年水公司才說會加強巡查，保護民生用水水源，但垃圾再度出現，擺明水公司並未將垃圾問題放在眼裡。記者今再度實地勘察，一周前就被民眾陳情的垃圾依然在原地，周邊還有許多營建廢棄物等各種垃圾，另外現場還有排氣管及數枚車用電瓶，水源恐遭重金屬汙染。