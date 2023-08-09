快訊

他驚產險公司突不幫這大廠保「手機險」是災情多？內行人曝關鍵原因

MLB／復刻林哲瑄！ J-Rod沒收全壘打裝沒事騙倒轉播單位

影／台版神鬼交鋒！偽造發票中獎號碼詐32萬 新北警逮2嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市42歲楊姓男子因無業缺錢花用，竟起意偽造統一發票，並夥同共犯徐男持偽造身分證至超商及金融機構詐領發票獎金，詐騙範圍遍及雙北，得手金額近百萬。新北市刑大獲報經追查鎖定楊、徐2人涉案，日前至樹林、新莊分別將2人逮捕，並查扣偽造統一發票等證物，詢後依詐欺偽造文書罪嫌移送法辦。

據了解，42歲楊男及43歲徐男兩人為朋友關係，楊男自小在擔任代書的親戚身邊學習簽名技巧，擁有一手漂亮且工整的字跡。但近期因2人無業缺錢花用，楊男竟異想天開自行購買機具，並上網比對統一發票格式，先除去統一發票上原有數字後，再重新寫上中獎的發票號碼，犯案手法有如電影「神鬼交鋒」情節。

因兌獎時需要驗證身分證，2嫌擔心犯行曝光，由徐男以偽造的身分證冒充中獎者前往各超商和金融機構詐領現金，因偽造發票幾無瑕疵，超商及金融機構不察下受騙，詐騙範圍遍及雙北，獲利金額初估約數十萬元。

財金資訊公司事後發覺中獎的統一發票竟是偽造，立即函告各超商及金融機構，被騙的公司隨即向新北市刑大報案。警方追查後發現楊、徐2人涉嫌重大，1日分別前往新莊、樹林將2人逮捕，查扣偽造統一發票、印表機、筆記型電腦等相關證物，目前清查發現2人至少已詐領32萬，確切詐領金額仍待清查。警方詢後依詐欺及偽造文書罪嫌將2人移送法辦。

楊男偽造的統一發票。記者黃子騰／翻攝
楊男偽造的統一發票。記者黃子騰／翻攝
警方將2人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將2人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方至楊男家中將他壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方至楊男家中將他壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在楊男住處床上找到犯案工具。記者黃子騰／翻攝
警方在楊男住處床上找到犯案工具。記者黃子騰／翻攝
楊男還將偽造的發票號碼記下。記者黃子騰／翻攝
楊男還將偽造的發票號碼記下。記者黃子騰／翻攝

統一發票 超商 偽造文書 詐欺

延伸閱讀

39天國庫進帳近3千萬！車輛未禮讓行人 新北警開罰4959件

新北樹林深夜機車竄火 5車燒損起火原因待查

新北新莊民安西路電桿地下化 8月底動工拔除13支

奮戰52小時撤出24人 新北消防64名特搜英雄凱旋歸

相關新聞

阿宏事件翻版 粉衣女「奔現」遭丟包 男藉口「家裡辦喪事」

繼7月初有名台中女到嘉義市見網友「阿宏」慘遭丟包於路邊大哭後；8月3日又有名台中市21歲張姓女子網戀，瞞家人南下嘉義布袋...

影／台版神鬼交鋒！偽造發票中獎號碼詐32萬 新北警逮2嫌

新北市42歲楊姓男子因無業缺錢花用，竟起意偽造統一發票，並夥同共犯徐男持偽造身分證至超商及金融機構詐領發票獎金，詐騙範圍...

影／她新竹、台北兩頭喝到破表 撞翻停等紅燈雙載機車傷2人

陳姓女子日前酒後開車回家，途中行經中正區汀州路三段時沒注意紅燈，直接撞上前方停等的雙載機車，機車騎士和乘客被撞的四腳朝天...

1到5月交通事故517位高齡者亡 北市警強化長者交安宣導

根據交通相關單位統計，今年1到5月，全國道路交通事故總件數16萬8413件，受傷22萬6047人，事故發生後在30天內死...

國1北上三多路段4大車撞一團 移民署小巴10人送醫

高雄國道一號北上三多路段369.6公里處，今天上午車流尖峰時段，發生4輛大車追撞車禍，其中一輛移民署巴士，車上多人受到驚...

黑狗躺捷運站疑遭削半邊臉 熱心民眾救援...搶救3天仍走了

台中市大慶捷運站口日前疑似發生一起虐狗案件，受傷黑狗頭部、耳朵及舌頭疑遭利刃割傷，血跡斑斑，引發眾怒。台中市動保處獲報後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦