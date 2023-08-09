影／台版神鬼交鋒！偽造發票中獎號碼詐32萬 新北警逮2嫌
新北市42歲楊姓男子因無業缺錢花用，竟起意偽造統一發票，並夥同共犯徐男持偽造身分證至超商及金融機構詐領發票獎金，詐騙範圍遍及雙北，得手金額近百萬。新北市刑大獲報經追查鎖定楊、徐2人涉案，日前至樹林、新莊分別將2人逮捕，並查扣偽造統一發票等證物，詢後依詐欺及偽造文書罪嫌移送法辦。
據了解，42歲楊男及43歲徐男兩人為朋友關係，楊男自小在擔任代書的親戚身邊學習簽名技巧，擁有一手漂亮且工整的字跡。但近期因2人無業缺錢花用，楊男竟異想天開自行購買機具，並上網比對統一發票格式，先除去統一發票上原有數字後，再重新寫上中獎的發票號碼，犯案手法有如電影「神鬼交鋒」情節。
因兌獎時需要驗證身分證，2嫌擔心犯行曝光，由徐男以偽造的身分證冒充中獎者前往各超商和金融機構詐領現金，因偽造發票幾無瑕疵，超商及金融機構不察下受騙，詐騙範圍遍及雙北，獲利金額初估約數十萬元。
財金資訊公司事後發覺中獎的統一發票竟是偽造，立即函告各超商及金融機構，被騙的公司隨即向新北市刑大報案。警方追查後發現楊、徐2人涉嫌重大，1日分別前往新莊、樹林將2人逮捕，查扣偽造統一發票、印表機、筆記型電腦等相關證物，目前清查發現2人至少已詐領32萬，確切詐領金額仍待清查。警方詢後依詐欺及偽造文書罪嫌將2人移送法辦。
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