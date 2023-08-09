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影／淡水騎士超載4桶瓦斯街頭亂竄 網怒：移動炸彈

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有民眾昨天在淡水區錄到1段影片，是1輛機車載了4具桶裝瓦斯，騎士未戴安全帽且車速頗快、不斷想要超車，影片貼到網路影音平台加註標題「疑似超載還滑手機，路人怒：如移動炸彈」。警方表示該車至少涉嫌4項交通違規

行車記錄器影像顯示是昨天下午1時24分起，地點在淡水區大忠街。警方指出，從影片看不到騎士是否使用手機，而重型機車裝載液化石油氣不得超過60公斤，1個瓦斯空桶重約21公斤、滿桶重約40公斤，4桶無論空或滿都已超標。

依據道路交通管理處罰條例，該騎士未戴安全帽可罰500元、號牌遮蔽最低罰600元、超重罰300元、超越中線駛入逆向車道罰900元，總共至少可罰2300元。若載滿桶瓦斯未請領臨時通行證、未懸掛危險標識，另外加罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

但超載必須攔車實際測量才能開罰，其他交通違規項目，除非民眾提供佐證影片提出檢舉，警方無法根據網路影片直接開罰。

民眾的行車記錄器拍到1輛機車載4具桶裝瓦斯，騎士未戴安全帽且車速頗快、不斷想要超車，形容如同移動炸彈。警方表示該車至少涉嫌4項交通違規。圖／翻攝社會事新聞影音
民眾的行車記錄器拍到1輛機車載4具桶裝瓦斯，騎士未戴安全帽且車速頗快、不斷想要超車，形容如同移動炸彈。警方表示該車至少涉嫌4項交通違規。圖／翻攝社會事新聞影音
昨天淡水區有1輛機車載4具桶裝瓦斯，騎士未戴安全帽且車速頗快、不斷想要超車，還跨越中線逆向行駛，被形容如同移動炸彈。警方表示該車至少涉嫌4項交通違規。圖／翻攝社會事新聞影音
昨天淡水區有1輛機車載4具桶裝瓦斯，騎士未戴安全帽且車速頗快、不斷想要超車，還跨越中線逆向行駛，被形容如同移動炸彈。警方表示該車至少涉嫌4項交通違規。圖／翻攝社會事新聞影音

淡水 交通違規

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