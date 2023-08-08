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基隆酒吧有人亮槍 議員質疑擴大臨檢淪作秀？警方回應了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子日前在一家酒吧消費時，涉嫌亮槍恐嚇店家，業者事後報案。基隆市議員曾怡芳今天質疑警方無能，上月才宣示掃黑，卻又發生持槍恐嚇事件。警方表示，已報請檢方偵辦，維護主會治安。

曾怡芳說，仁愛區一家音樂酒吧4日凌晨營業時，陳男疑擅闖櫃檯區想調整冷氣開關，遭店長勸阻，陳竟掏出手槍指向店長，揚言是幫派分子。店長擔心又遭威脅，影響顧客安全，當天中午向警方報案，至今毫無音訊，質疑警方是否「吃案」。

曾怡芳還轉述在場客人還原當時情形，指陳男還在店內不斷拉滑套宣示是真槍，當時他擔心若有過大的動作，會造成對方失控抓狂，故作鎮定，還好陳男沒有開槍。

曾怡芳說，市警局上月才宣示要加強打詐肅槍、強力掃黑，不到1個月就發生持槍恐嚇案件，讓市民對市警局越來越不信任。

基隆市警一分局表示，4日接獲業者報案，稱遭人疑似持槍恐嚇，立即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，目前已鎖定犯嫌身分查緝中。

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基隆市陳男在酒吧消費時，涉嫌亮槍恐嚇店家。基隆市議員曾怡芳今質疑治安，警方表示，已鎖定嫌犯身分查緝中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳男在酒吧消費時，涉嫌亮槍恐嚇店家。基隆市議員曾怡芳今質疑治安，警方表示，已鎖定嫌犯身分查緝中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳男在酒吧消費時，涉嫌亮槍恐嚇店家。基隆市議員曾怡芳今質疑治安，警方表示，已鎖定嫌犯身分查緝中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳男在酒吧消費時，涉嫌亮槍恐嚇店家。基隆市議員曾怡芳今質疑治安，警方表示，已鎖定嫌犯身分查緝中。記者邱瑞杰／翻攝

恐嚇 基隆 幫派

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