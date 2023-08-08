獨／悲傷父親節 優秀花蓮特搜小隊長赴瑞士訓練不幸猝死
花蓮縣消防局8月5日率20位特搜大隊隊員，出國前往瑞士隧道訓練學校訓練2周，沒想到才出發第四天，特搜隊小隊長蔡壐鈞被發現躺在床上沒有生命跡象，經搶救無效。今天父親節傳出噩耗，消防局低調證實此事，相關程序辦完後，將徵得家屬同意在瑞士火化後帶回台灣，代理局長吳兆遠正處理後事，依撫卹規定辦理。
消防局在2日舉辦特搜大隊出國受訓授旗儀式，由縣長徐榛蔚授旗、勉勵。由於瑞士是全世界隧道最多的國家，當地消防單位具有豐富隧道救災經驗，特搜大隊組成20人的隊伍，於5日出發受訓2周。
今天卻傳出，在上午7時30分，發現特搜隊小隊長蔡壐鈞，躺在房間床上身體冰冷，經觸摸已無呼吸、心跳，現場急救無效，由當地檢警處理中。確切死因尚待當地檢察官相驗才能確認。
蔡壐鈞曾執行太魯閣磐石山墜谷等特殊山域救援，也在七星柴魚博物館等重大火災時不畏火勢搜救；2018年0206大地震，協助多人逃生，更曾擔任救助、義消特搜授課教官，2019年得過模範公務員獎。據了解，蔡壐鈞已婚、有兩個小孩，今天父親節發生憾事，對妻小來說皆無法接受。
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