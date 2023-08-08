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東石堤防水閘門漂男浮屍 檢警採指紋比對出身分
嘉義縣東石鄉黃姓鄉民昨天下午前往東石堤防要打開水閘門時，赫然發現有具男性浮屍載浮載沈，黃男急忙報案，消防員打撈上岸，死者身體浮腫身分難以辨認，警方採集指紋送刑事局比對查出死者為東石鄉施姓男子。今天檢警相驗，生前落水造成溺水窒息，遺體腐敗，但沒有外傷，死亡方式為不詳。
昨天下午4點44分，因近來雨勢，黃姓鄉民到東石堤防要打開水閘門排水，卻在水閘門旁溪中發現浮屍，立即報案，警、消人員到場後，由消防員協助打撈上岸，身體浮腫已明顯死亡，死者特徵為光頭、黑色短袖上衣、深色牛仔長褲，身上除了菸、打火機外沒有身分證件，警方鑑識人員採集指紋送往刑事局比對身分，查出死者為東石鄉61歲施姓男子。
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