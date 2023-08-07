影／剩5分鐘就到家！男大生騎車遭賓士車違規左轉撞死

台北市大安區昨天晚上發生死亡車禍，一輛賓士車行經復興南路一段，要左轉仁愛路四段，因搶快沒有等左轉燈亮就逕自轉彎，對向一輛機車迎頭撞上，撞擊力道大，騎士當場人車噴飛，沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

警方昨天晚上9點52分獲報，仁愛路四段、復興南路段口發生車禍趕抵，傷者張姓男子（22歲）頭部大面積出血，當場沒有呼吸心跳，緊急送國泰醫院搶救，由於傷勢過重，一小時後不治身亡。

肇事的賓士車駕駛劉姓女子（67歲）警詢時供稱沒注意燈號，左轉就發生車禍自己也嚇死了，被依過失致死罪嫌送辦。