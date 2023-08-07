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影／特斯拉提前亮燈右轉仍與Gogoro擦撞 肇責誰較大引論戰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區6日發生擦撞車禍，1輛特斯拉預先打了方向燈才右轉，仍與右後方直行的Gogoro擦撞，影片曝光引發網友論戰，雙方為了汽、機車誰的肇責較大激烈爭辯。警方則表示，都有肇責，但肇事比例需待交通大隊的初判表出爐才算數。

後車行車記錄影像昨晚被貼到臉書社團「我是泰山人」，影片中可看出，白色特斯拉轎車沿新北大道直行，預先打了方向燈平穩前行，右後方1輛Gogoro共享機車仍不斷加速追上前。到了中原路口，特斯拉右轉，與Gogoro發生擦撞。

前2個留言的網友認為，汽車已經沿路打了右轉方向燈，機車騎士都沒在看，硬要直直衝，才會互相傷害。馬上就有人回嗆：「有時候就是打整路！才會讓人誤會⋯⋯話說不管你方向燈打多久…這轉彎根本沒看右後照鏡！」

後續一發難以收拾，網友各自指責汽車、機車的留言不斷湧出，社團管理員連忙關閉貼文的回應功能。

對此，新莊警分局指出，車禍當時汽車右後車門及車體凹陷，車損不算嚴重，機車女騎士手腳輕微擦挫傷，雙方互留聯絡方式，不願追究各自離去，沒有報警。

特斯拉的18歲女司機回家以後，家人認為牽涉保險理賠，事後才又到派出所報案，再通知25歲女騎士協助釐清，女司機說轉彎時沒注意到右後側來車，女騎士說沒注意到前車已打方向燈要右轉。

警方觀看行車影像後指出，依道路交通安全規則102條，汽車右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再右轉。這部分特斯拉沒有違規。

但發生事故，雙方都會有肇責，特斯拉的疏失是右轉彎未注意右後方車輛，於右後方直行的Gogoro則是未注意車前狀況。至於肇事比例，須待案件送至交通警察大隊製作「道路交通事故初步分析研判表」而定，若需更詳細的分析，則需自費3千元向新北市政府交通事件裁決處申請「行車事故鑑定報告」。

特斯拉沿新北大道直行，預先打了方向燈平穩前行，右後方1輛Gogoro共享機車仍不斷加速追上前。到了中原路口，特斯拉右轉，與Gogoro發生擦撞。誰肇責較大？引發網友論戰。圖／翻攝臉書我是泰山人
特斯拉沿新北大道直行，預先打了方向燈平穩前行，右後方1輛Gogoro共享機車仍不斷加速追上前。到了中原路口，特斯拉右轉，與Gogoro發生擦撞。誰肇責較大？引發網友論戰。圖／翻攝臉書我是泰山人
特斯拉預先打了方向燈平穩前行，右後方1輛Gogoro共享機車仍不斷加速追上前。到了中原路口，特斯拉右轉，與Gogoro發生擦撞。誰肇責較大？引發網友論戰。圖／翻攝臉書我是泰山人
特斯拉預先打了方向燈平穩前行，右後方1輛Gogoro共享機車仍不斷加速追上前。到了中原路口，特斯拉右轉，與Gogoro發生擦撞。誰肇責較大？引發網友論戰。圖／翻攝臉書我是泰山人

特斯拉 Gogoro

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