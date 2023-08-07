自來水降壓時間寺廟火災 消防局出動水庫車助撲滅

基隆市中正路旁的一間廟今午發生火警，消防局獲報派員前往灌救。今天因為水公司裝設幹管，火場一帶為降壓供水區域，消防局出動水庫車支援，布線滅火後，消防人員進入火場查看，未發現人 員受困傷亡，起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心中午12點半左右接獲報案，中正路與基隆港高架東岸聯外道路平行路段，靠近東海街口的一間座起火燃燒，調派人車前往灌救。消防員到場時，位在路旁山坡駁坎上方的廟冒出濃煙，隨即布設水線滅火。