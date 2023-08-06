6天檢舉5次警開34張罰單 高雄里長廣播怒罵檢舉人惹議

高雄市三民區一處社區轎車違停嚴重，被檢舉達人盯上，6天檢舉5次，連颱風天也不放過，警方依法開出34張罰單，里長接獲里民陳情，因不知誰檢舉，里長氣得廣播怒罵檢舉人可惡，氣到要帶人向民代陳情，里長挺違停里民之舉，有里民不埋單，指馬路非展示中心，里長若真愛里民，應支持檢舉人。

位於三民區九如一路573巷以及有光路、教仁路的社區，停車位不足，不少里民將轎車停在自家門前或任意違停在轉角處，被檢舉達人盯上，上月底，短短6天內有5天檢舉違停亂象，轄區三民二警分局警方因此對違停車主開出34張罰單。

當地任姓里長接到里民不滿情緒的檢舉，也按捺不住，連續兩天公開透過里內廣播系統，公開向檢舉達人喊話。

任姓里長在廣播中對檢舉違停的檢舉人不滿地說，這政府啊，颱風天大家在做工作，他也要來搶錢，太丟人了，颱風天、禮拜天也不讓休息，還嚷著要去立委李昆澤服務處要求立委處理，如果立委不處理，他要騎車去派出所抗議，真的有夠氣啦。

里長挺違停里民還公開向檢舉達人「宣戰」，有號稱關心交通三民李明哥看不慣里長行為，指里長濫權，試圖要求民代，透過影響力，左右警方開單公正性。並拍下多張違停畫面，貼上社群，指控當地違停車停一整排，質疑「馬路是汽車展示中心嗎？」要求里長不要再顛倒是非。

有網友也批評里長行為，道路不是拿來停車的，把車停滿整條大小路，災難來了怎麼逃？救災車輛怎麼進出？這里長若是真愛里民，就應該支持檢舉人，做正確的事，做正義的事，而不是反對檢舉人，支持違規者！