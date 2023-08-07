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2千多隻鵪鶉遭棄置 彰化動防所緝凶
彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道前晚被棄置2千多隻鵪鶉，逾半已死亡，地方懷疑可能是因禽流感被棄置，不過社頭鄉代會主席陳慶福表示，也有民眾通報看到鵪鶉疑似被「放生」，他呼籲民眾提供相關線索給警方或縣府動防所，依法送辦。
陳慶福表示，社頭鄉清水岩園區前晚進行夜間生態導覽時，在十八彎古道沿線發現大量死亡的鵪鶉，沒死的跑出林道也被車輛壓死，有的還在林道下蛋，或奄奄一息掙扎，上山健行的民眾不小心還會踩到鵪鶉屍體。
陳慶福說，清水岩十八彎古道是水源保護區，平常很多民眾健行休閒步道，竟被當成鵪鶉棄置場，對生態破壞很大，尤其太陽一出來，屍體腐爛後會發臭，容易滋生病菌影響衛生，懷疑感染禽流感，業主怕整場撲殺才亂棄置，實在沒公德心。
陳慶福說，昨天又有民眾通報，表示前天看到有人在古道一帶「放生」鵪鶉，由於前天是農曆6月19日是觀世音菩薩成道紀念日，懷疑是宗教團體「放生」鵪鶉，很要不得。
彰化縣動物防疫所長董孟治說，已派員採檢並進行清除消毒，並已請警方調閱路口監視錄影畫面追查。
縣政府農業處表示，如果惡意遺棄動物，依動物保護法可裁處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰，若棄置死廢畜禽廢棄物，依畜牧法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。若經採檢具有動物傳染病如禽流感，依違反動物傳染病條例可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。
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