苗栗一家五口同車亡 桃市社會局遺憾：無通報紀錄
苗栗縣獅潭鄉今傳出人倫悲劇，31歲傅男、26歲妻子巫女和他們的3個孩子一家五口陳屍在黑色轎車內，由於地點人跡罕至，被發現時5人遺體已經腐爛，研判至少已死亡5天以上。據悉，傅男一家5口今年春節後才剛從苗栗搬到桃園定居，桃園市社會局表示，這一家5口過去無通報紀錄，後續會提供相關協助。
桃園市社會局表示，該案現由苗栗地檢署指揮偵辦中，該轄區警方尚未透露案情細節；經查，這一家五口今年2月才從苗栗設籍至桃園市中壢區，31歲傅男是聯結車司機，過往雖有侵占、妨害名譽刑案資料，但並未通報為高風險家庭，包括26歲妻子巫女及分別4歲、5歲與7歲的子女也沒有通報史。
社會局表示，今早獲報後，經查家防及社工科並無相關通報，仍持續瞭解當中；對於媒體報導，不幸死亡的長女正要升上國小、次子就讀幼兒園，幼女則尚未就學，市府表示，教育局持續了解當中，後續也會提供相關協助。
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