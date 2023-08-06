快訊

超級熱！北市中山區建北、合江街近千戶停電 居民哀號苦

葫蘆谷暴雨國家級警報響 台南、高雄、嘉義縣大雷雨

忠貞市場越南麵包攤食物中毒增至422人 桃衛局從重罰業者54萬送辦

苗栗一家五口同車亡 桃市社會局遺憾：無通報紀錄

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

苗栗縣獅潭鄉今傳出人倫悲劇，31歲傅男、26歲妻子巫女和他們的3個孩子一家五口陳屍在黑色轎車內，由於地點人跡罕至，被發現時5人遺體已經腐爛，研判至少已死亡5天以上。據悉，傅男一家5口今年春節後才剛從苗栗搬到桃園定居，桃園市社會局表示，這一家5口過去無通報紀錄，後續會提供相關協助。

桃園市社會局表示，該案現由苗栗地檢署指揮偵辦中，該轄區警方尚未透露案情細節；經查，這一家五口今年2月才從苗栗設籍至桃園市中壢區，31歲傅男是聯結車司機，過往雖有侵占、妨害名譽刑案資料，但並未通報為高風險家庭，包括26歲妻子巫女及分別4歲、5歲與7歲的子女也沒有通報史。

社會局表示，今早獲報後，經查家防及社工科並無相關通報，仍持續瞭解當中；對於媒體報導，不幸死亡的長女正要升上國小、次子就讀幼兒園，幼女則尚未就學，市府表示，教育局持續了解當中，後續也會提供相關協助。

苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供
苗栗縣汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，出現停放多日的轎車，車內的大人小孩已中毒死亡。圖／讀者提供

桃園 妨害名譽 教育局

延伸閱讀

苗栗一家五口轎車內中毒亡 親友泣：最小女孩才4歲

苗栗這條農路傳出屍臭味 赫然見一家五口猝死轎車內

苗栗邀羅智強與青年對談挨批 鍾東錦：避開政治議題

柯文哲苗栗選哲之友會 鍾東錦到場還人情

相關新聞

苗栗一家五口轎車內中毒亡 親友泣：最小女孩才4歲

苗栗縣獅潭鄉汶水老街協雲宮一條偏僻農路旁，早上近7點一名筍農發現深色轎車在當地已停放多天，農民上前察看發現一家五口陳屍轎...

3男相約浮潛 颱風遠離但海象仍差 1人溺水送醫急救中

3名互不認識的男子，今天近午在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園臨時相約浮潛，其中陳男在離岸約50公尺海域溺水，被救上岸時已無呼吸心...

影／空勤直升機救病患運物資 再救出遊樂區43名受困者

卡努颱風造成南投仁愛鄉災情，多處道路中斷，空勤總隊今天派出4架次直升機，載運物資到山區，也載二名洗腎患者下山就醫，另載4...

苗栗一家五口同車亡 桃市社會局遺憾：無通報紀錄

苗栗縣獅潭鄉今傳出人倫悲劇，31歲傅男、26歲妻子巫女和他們的3個孩子一家五口陳屍在黑色轎車內，由於地點人跡罕至，被發現...

新北7旬翁要匯「裝潢修繕款」 銀行員發現這一點報警保130萬

新北市77歲吳姓男子，日前在LINE群組認識1名網友，對方聲稱可以代為操作投資，要吳男匯款130萬元至指定帳戶。吳男不疑...

高市大樓傳工安意外！工人1樓墜至地下3樓骨折 消防員吊掛救人

高雄市楠梓金褔街一棟興建中的大樓今天上午近9時許傳工安意外，許姓工人作業時，從1樓墜落地下3樓，導致右手、腳骨折，消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦