路太小硬開！美籍女誤信導航車掉田裡 出遊反受困求救

怎麼到田裡了？桃園市蘆竹區一名美國籍女子日前開車載著一家人出遊，卻誤信導航開到產業道路，車子不慎掉入田裡，緊張地打電話報警求救，員警靠美籍女粗略形容附近地形，順利辨識出地點神救援，助美籍女一家人脫困。

美籍女駕駛2日下午載家人出遊，不熟悉路況依照導航指示，卻一路開到僅夠機車與人通行的產業道路，不慎掉入田裡。蘆竹警分局南竹派出所接獲報案，女駕駛稱開到一半時輪胎陷入田裡，當場進退不得，但不知道自己人在哪裡，只能描述附近地形樣貌，請求警察協助救援。

警方獲報後依Google地圖判斷他們的所在位置，前往現場果然見到女駕駛一家人，車輛已經陷入田裡，立即通知拖吊車前來拖吊。當時正值傍晚田間小黑蚊極多，員警見美籍5歲女兒不斷遭小黑蚊叮咬，身上恰好有防蚊液，就幫其擦拭防止再遭叮咬。