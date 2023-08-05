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背不出九九乘法表…淡水女童「全身多處瘀青」 班主任、老師承認打人

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背不出九九乘法表…淡水女童「全身多處瘀青」 班主任、老師認打人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區7歲女童，昨天疑因背不出九九乘法表，遭安親班老師不當管教，造成女童全身多處瘀青，家長氣急敗壞到派出提告傷害。今天中午安親班班主任蔡女、老師劉女到案說明，兩人坦承持鐵尺、木條責打女童，辯稱是因為女童習態度不佳所致。

據了解，7歲女童在新北市淡水區水源街一家美語補習班附設安親班上課，去年該班就曾責打過女童，遭女童媽媽告誡「別再這樣子打我女兒」，當時安親班班主任承諾不會再犯。話猶言在耳，沒想到昨天又再度發生同樣責打女童狀況，不過這一次似乎有點過當，造成女童全身多處瘀傷，童母無法接受憤而提告。

昨天晚上女童在安親班上課，因背不出九九乘法表，遭該班班主任蔡女（49歲）、老師劉女（54歲）出言訓斥，但女童學習態度不佳，一副懶散又無所謂樣，讓班主任蔡女、老師劉女爆氣，怒持鐵尺、木條朝女童身上、肢體一頓責打，造成女童全身多處瘀青。

昨晚9時許，女童家長接完小孩返家發現女童全身瘀青，追問其女兒後得知，遭該班主任及老師不當管教，氣的家長將女兒傷勢照片上傳臉書社群《細說淡水》並貼文寫道，被安親班老師打成這樣大家怎麼看？（第二次被打了，第一次沒驗傷）引發網友議論。

網友一面倒批評，有網友說「是否能公佈安親班中的哪位老師所為？讓版上的各位家長能更加慎選」、「誇張！誇張！就不會背乘法有必要這樣嗎？是我我會氣炸去補習班翻桌了！」、「現在竟然還有在打小孩的安親班！」、「打就已經不行還打傷，哪一家」、「看這傷勢已經是全身被毆打，現在的老師敢這樣⋯應該是不要命了」、「提告，讓老師學習法治教育」等話。

今天上午10時許，女童家長親自前往派出所對該班主任蔡女、老師劉女提告傷害，警方隨即通報教育局、社會局及新北婦幼隊依法查辦。案經警方受理通知蔡、劉兩女到案，兩女於今天中午到派出所說明。面對警方詢問有無涉嫌責打女童，兩女異口同聲坦承暴行，但辯稱是因為女童學習態度不佳，又一副懶散無所謂樣，才會生氣持鐵尺、木條責打，警詢後依傷害罪嫌函送法辦。

對此，新北市教育局今天早上表示，聯繫負責人指稱，8月4日請該生背乘法表，因該生不配合及不專注，該師及負責人有以責打進行管教，當日已和家長聯繫道歉，將持續與家長溝通。教育局將於補習班營業時間儘速再次稽查，並已強烈要求該班教職員工務必落實正向管教，以保障學生權益。

後續將相關資料移由社會局依兒少法查處，倘經查證不當對待，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，本局並依補習及進修教育法進行不適任認定，倘經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
新北市7歲女童疑因背不出九九乘法表，遭補習班老師不當管教，家長提告。圖／臉書《細說淡水》
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班主任 安親班

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