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水泥車左切對向車道挨批「說轉就轉的自信」 誇張行徑全被拍下
新北市五股區一輛預拌混凝土車，昨天下午在五股區成泰路三段直接左切到對向車道，旋即倒車進入一旁建築工地，差點與對向來車發生碰撞，事後汽車駕駛將行車記錄器畫面上傳臉書社群。蘆洲警分局表示，目前尚未接獲民眾檢舉，檢視畫面司機違反道交條例相關規定，依法最高可開處1800元罰鍰。
據了解，昨天下午1時許，一輛預拌混凝土車沿著新北市五股區成泰路往蘆洲方向行駛，途中車抵成泰路三段一處建築工地，只見司機直接把車左切至對向車道，旋即倒車往工地內，差點撞上對向來車，氣的汽車駕駛將行車記錄器畫面上傳臉書社群《我是五股人》，並貼文嘲諷司機「瞧瞧這大車，說轉就轉的自信」。
貼文一出不少網友上去留言，有網友說「工地沒交管，有誇張」、「就請他一張紅單吧」、「這個檢舉下去今天就白做工了」、「最起碼打個雙黃燈注意一下吧！」、「如果你是86，那就上天堂了」
蘆洲警分局表示，目前尚未接獲民眾檢舉，檢視畫面預拌混凝土司機恐違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款之規定，汽車駕駛人不依規定駛入來車道，可開處600元以上1800元以下罰鍰。
警方提醒，工地出入口應有交通指揮人員，用路人若發現有違規態樣，可錄影上傳新北市政府警察局交通違規檢舉系統由警方開罰。
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