士林補習班倒閉被追討…老闆陳屍多時「屍首分離」 友曝先前早有跡象

台北市士林區某補習班年初突倒閉，部分家長上門追討剛繳交的補習費無果，負責人陳男前天卻被發現陳屍在補習班內，警方介入排除他殺可能，持續相驗釐清案情，陳男友人則透露，陳男生前曾投資期貨慘賠7000多萬元，早已被追債走投無路，今看新聞報導就知「慘了，出事了」。

據悉，該補習班位於士林區中正路上，在地經營至少2年多，今年3月間突然倒閉，部分家長表示「補習費才剛繳而已」，痛批補習班收費後惡意倒閉，不僅在網路上對該補習班留言寫負評，也有人直接在補習班門口貼上寫有「欠錢不還」的字條，對此該補習班負責人陳男皆未回應。

警方調查，除家長針對倒閉爭議未獲回應，補習班是租用他人房屋經營的，房東從今年3月起聯繫不上陳男，8月1日颱風來臨前夕，房東請友人上門查看，卻發現補習班飄出陣陣惡臭，進門就看見有人陳屍補習班內，嚇得立刻報警處理。

員警介入後發現，現場無外力入侵痕跡，排除他殺可能，死者死亡多時，遺體嚴重腐爛，甚至已「屍首分離」，雖死者隨身攜帶錢包內有62歲陳男身分證件，家屬到場也從死者衣著外觀等特徵確認是陳男，但目視已無法明顯辨別死者身分，檢警仍將比對DNA確認死者身分及死因。

陳男友人說，陳男經營補習班起家，多年前還是「真正的有錢人」，生前情史豐富，有不只一段婚姻，但就是好賭，在國內新冠肺炎疫情嚴峻之前，就曾聽說陳男賠光錢財，還因投資期貨慘賠7000多萬元。

陳男因投資導致經濟出狀況，原本名下有好幾家補習班，收到近年剩最後一家；今年初疫情趨緩，學校開學了也沒見補習班開門營業「當時就覺得不妙」，今看到相關新聞報導描述，就知道「慘了，果然出事了」。

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