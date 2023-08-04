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一開總電源臥室插座燒起來 三重屋主反應快自行撲滅

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱姓男子與裝潢師在新北市三重自宅翻修裝潢，今天中午邱男才一打開總電源，臥室插座就燒了起來，新北市消防局獲報派員趕抵，邱男已自行撲滅，消防人員殘火處理，初估燃燒面積約0.3平方公尺，現場未有延燒、人員受傷，起火原因待查。

據了解，邱姓男子（45歲）其位於新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓要重新裝潢。今天中午12時16分左右，他與裝潢師傅在屋內，邱男才剛打開總電源開關，臥室內插座就燒了起來。

新北市消防局獲報出動消防人員32人、各式搶救車輛18輛趕抵，邱男已持滅火器將火撲滅，經消防員殘火處理，發現臥室衣櫃一面夾板、一處插座燒毀，初估燃燒面積約0.3平方公尺。

新北市消防局第三救災救護大隊提醒，插頭應定期檢查是否有焦黑、綠鏽等異常現象，並經常清理插頭、插座外部累積之灰塵，以避免積污導電影響安全；另外電源延長線應在容許負載容量下使用，不可插接過多用電器具，對於高耗電量之電器切勿共用以一組延長線中使用，以免發生火災

新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區環河南路一處社區大樓13樓起火，所幸屋主拿滅火器及時將火撲滅。記者曾伯愷／翻攝

消防員 火災 新北

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