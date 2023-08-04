影／竹聯明仁會橫行宜蘭壓榨員工、暴力砸店 新北與宜警聯手逮12人

朱姓男子打著竹聯幫仁堂明仁會成員名號糾眾暴力砸店橫行宜蘭縣，新北警方前天會同宜蘭羅東警方同步執行逮12人到案，警詢後昨依組織犯罪、恐嚇取財、重傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

新北警方獲報，朱姓男子（24歲）自稱竹聯幫仁堂明仁會成員，在宜蘭地區橫行霸道，2022年7月成立人力派遣公司，吸收員工為旗下成員，長期苛刻欺壓人力公司員工外，若旗下成員工作不如預期，朱便動毆打或扣除薪資作為懲罰，甚至指揮旗下員工聚集滋事，今年4月底，自恃幫派背景，酒後與人發生糾紛後，指揮旗下成員林姓、陳姓、簡姓男子等9人，涉嫌持棍棒毀損被害人在宜蘭縣經營的米粉湯店，行徑十分囂張。

據了解，朱男本身情緒控管不佳，多次設局壓榨身心障礙員工，以各種理由扣其薪水，並對其家人恐嚇取財，2022年9月還設局誣陷被害人偷竊其金項鍊為由，夥同張姓、陳姓等4人壓制被害人，朱竟涉嫌持鐵製榔頭重擊被害人右手小拇指，朱擔心就醫會遭警方注意為由，禁止被害人就醫，造成被害人粉碎性骨折，經長期診治後仍無法恢復手指正常功能。