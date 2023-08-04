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影／基隆女電梯內遭電擊棒脅迫搶5萬 戴頭套男女強盜送辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

近日有人在臉書社群貼文，基隆市中正區一處大型社區有女子遭人持電擊棒搶劫，引發民眾議論。警方證實確有此案，但澄清是6月9日發生，吳男與鄭女涉持電擊棒強盜被害女子5萬元，當天即逮捕並依強盜罪嫌移送檢方偵辦。

貼文指出，有人在該大型社區某棟被搶，過程約10分鐘，她大聲求救沒人救她，還差一點被電死，請大家小心。文章貼出後引發議論。

市警局第二分局調查，八斗子分駐所6月9日接獲報案，中正區某大型社區內，一名女子遭2名不明人士持電擊槍強搶財物，經調監視器追查，頭戴黑色面罩1男1女在電梯內拉扯，雙方網友關係，過程中女子遭電擊槍電擊，但無明顯外傷，被搶錢包內有5萬元。

由於不少網友質疑是否隨機行搶，擔心治安怎麼了，社區住戶可以安心嗎？警方澄清，雙方是網路認識的友人，並非隨機行搶，研判可能糾紛引發的強盜行為。

八斗子分駐所長陳品碩說，警方受理後隨即調閱周邊監視器畫面，循線追查吳姓男子身分，經向基隆地檢署聲請拘票，當天在新北市淡水區一帶將吳男及鄭女帶案說明，並起獲證物，警詢後依強盜罪嫌移請基隆地方檢察署偵辦。

基隆某社區女在電梯遭電擊棒搶5萬，戴頭戴男女強盜送辦。記者游明煌／翻攝
基隆某社區女在電梯遭電擊棒搶5萬，戴頭戴男女強盜送辦。記者游明煌／翻攝

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