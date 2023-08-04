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高雄女童粗心掉手機心急如焚 警用「這招」順利找到她

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓分局周二晚間受理民眾拾獲在後昌路上的一支智慧型手機，不過手機沒電又有密碼鎖，且等了半天也無失主來尋，警員乾脆主動查詢該手機門號，再以該門號使用通訊軟體好友查詢功能，試圖找出失主的身分，果然間接得知失主是名小三女童，並通知家長協助認領。

「乾等下去，不是辦法！」警員李嘉恩表示，當下受理該手機時，手機沒電又鎖住，增加後續尋找失主的難度，待充飽電後，索性先嘗試以該手機撥打110報案電話，先確認手機電話號碼，再以該門號使用通訊軟體好友查詢功能，試圖找出失主的身分。

所幸，門號都有綁定通訊軟體資料，因此，經查得知失主是名小學三年級的女童，進一步查詢過濾後，成功確認女童身分，並通知家長來認領手機。

女童母親表示，這兩天找不到手機，女童心急如焚每天都焦躁不安，在決定放棄尋找時，沒想到就接到警方來電通知認領的電話。對於警方不是被動將手機放在抽屜等待認領，而是細心主動查詢失主來認領，讓母女倆頻頻內心充滿感激和敬佩，警員也不忘提醒女童不要再粗心掉手機了。

高雄小三女童不小心遺失手機兩天，機警警員主動找到她，將手機交還。記者古和純／翻攝
高雄小三女童不小心遺失手機兩天，機警警員主動找到她，將手機交還。記者古和純／翻攝

失主 門號

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