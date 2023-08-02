獨／退租台中豪宅找親友接送 雲林男當天墜18樓頭斷機車道

台中市西屯區台灣大道三段一棟大樓在前天下午傳出墜樓意外，墜樓的陳姓男子頭、身分離，掉落在大樓的機車車道上，嚇壞住戶。轄區警方獲報到場採證，因陳據傳有債務糾紛，加上墜樓當天就是陳退租日，還曾找人來接送他返回雲林，但陳卻魂斷租屋處，不過陳家人對死因無意見，檢方未指示需解剖後結案。

經查，陳姓死者（23歲）與3名友人在半年前，一起承租台中市西屯區台灣大道三段的住宅大樓18樓，四人協議在上月31日退租，陳同租的友人陸續搬離。

陳是雲林人，當天也找朋友、家人到該處接送，未料當天下午5時許，陳即從該處大樓的18樓陽台墜落，掉落在大樓的機車道時，因巨大衝擊力，導致頭、身分離，也嚇壞住戶。

因據傳陳姓死者有債務糾紛，加上陳與3名友人同租該處，轄區警方懷疑死因不單純，陸續調閱大樓監視器、採證案發現場，另外也通知與陳同租的3名友人到案，查明案發經過。

警方調查，陳姓死者租屋處沒有留下遺書，債務糾紛部分，其他同住友人也無法證實，經鑑識人員採證後，陳男墜落的18樓也無外力破壞、打鬥痕跡，與陳同住的3名友人在案發時，也都不在場，全案報請台中地檢署檢察官相驗，通知家屬配合。

檢察官、法醫相驗後，陳男是墜樓身亡，雖不知其墜樓理由，但陳男母親對其死因沒有意見，檢察官未指示後續解剖，認定死因是墜樓致死結案。

經查，該棟大樓位於台中市七期精華區，鄰近大遠百、新光三越商圈、台中歌劇院，坪數規畫都是超過百坪的大坪數，近幾年成交價格在3000萬至4000萬元間。