假新創真代理？台灣CATLINK貓砂機遭爆與中國貨雷同
台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機。不過有民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的中國公司CATLINK，從產品、商標到廣告幾乎雷同，但該團隊還是入選新北經發局的群眾募資輔導計畫。經發局指出，該公司今年在募資平台上架產品，並非由經發局輔導上架，且經查軟體和晶片全由台灣研發製作。
劉姓網友指出，募資平台上有家品牌CATLINK，推出CATLINK S1 Pro智慧貓砂機，短短2個月不到已募集1523萬9040元，然而從廣告、商標及產品內容與中國公司CATLINK所推出的產品雷同，質疑台灣CATLINK不是進口就是代理中國產品，卻有意地讓民眾誤以為這是一家台灣新創團隊。
此外，該團隊也入選新北市經發局群眾募資輔導計畫，該網友也質疑「審計畫太隨便了，隨便google一下有這麼難嗎？」其他網友則貼出該公司江姓負責人2021年臉書貼文，江曾說智慧貓砂機由他們代理到台灣，讓網友們紛紛質疑與團隊宣稱台灣新創、在地永續的募資產品，根本是假的。
市議員鄭宇恩指出，CATLINK不僅是2021年新北群募輔導計畫的錄取團隊，更是「新北創力坊」16、17期的進駐團隊，她認為技術、產品或商業模式，在申請期間理應受到檢視，若其開發產品和國外已成熟上市產品完全相同，經發局和青年局的計畫審查恐出現嚴重的瑕疵。
鄭宇恩表示，市府應查明真相，若一切符合市府政策，則協助廠商對外說明；但若市府審查未臻詳盡所導致疏漏，也應研擬對策，重振新創界對新北創力坊和群募計畫信任。
經發局則表示，CATLINK團圓國際股份有限公司今年在嘖嘖平台上架產品，並非經發局2021年輔導上架的產品，該公司2021年參與群募輔導計畫產品為CATLINK X1 MAX 智慧貓砂機，軟體和晶片全由台灣研發製作，非代理中國產品，且經查該公司是100%台灣獨資2017年成立的公司。
青年局補充，團圓國際營運長蔣煥表示，台灣CATLINK自動貓砂機產品的核心晶片由台灣團隊與台灣半導體IC廠商生產，模具則由中國工廠製造。所有入駐青年局旗下青創基地之團隊皆經專業投資人審查其企業商模與產品實力，若審查資料與事實不符，青年局將要求團隊退出育成中心。
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