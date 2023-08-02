假新創真代理？台灣CATLINK貓砂機遭爆與中國貨雷同

台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機。不過有民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的中國公司CATLINK，從產品、商標到廣告幾乎雷同，但該團隊還是入選新北經發局的群眾募資輔導計畫。經發局指出，該公司今年在募資平台上架產品，並非由經發局輔導上架，且經查軟體和晶片全由台灣研發製作。

劉姓網友指出，募資平台上有家品牌CATLINK，推出CATLINK S1 Pro智慧貓砂機，短短2個月不到已募集1523萬9040元，然而從廣告、商標及產品內容與中國公司CATLINK所推出的產品雷同，質疑台灣CATLINK不是進口就是代理中國產品，卻有意地讓民眾誤以為這是一家台灣新創團隊。

此外，該團隊也入選新北市經發局群眾募資輔導計畫，該網友也質疑「審計畫太隨便了，隨便google一下有這麼難嗎？」其他網友則貼出該公司江姓負責人2021年臉書貼文，江曾說智慧貓砂機由他們代理到台灣，讓網友們紛紛質疑與團隊宣稱台灣新創、在地永續的募資產品，根本是假的。

市議員鄭宇恩指出，CATLINK不僅是2021年新北群募輔導計畫的錄取團隊，更是「新北創力坊」16、17期的進駐團隊，她認為技術、產品或商業模式，在申請期間理應受到檢視，若其開發產品和國外已成熟上市產品完全相同，經發局和青年局的計畫審查恐出現嚴重的瑕疵。

鄭宇恩表示，市府應查明真相，若一切符合市府政策，則協助廠商對外說明；但若市府審查未臻詳盡所導致疏漏，也應研擬對策，重振新創界對新北創力坊和群募計畫信任。

經發局則表示，CATLINK團圓國際股份有限公司今年在嘖嘖平台上架產品，並非經發局2021年輔導上架的產品，該公司2021年參與群募輔導計畫產品為CATLINK X1 MAX 智慧貓砂機，軟體和晶片全由台灣研發製作，非代理中國產品，且經查該公司是100%台灣獨資2017年成立的公司。