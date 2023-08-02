清天使輪洩漏油汙 專業除油汙船麥寮海洋號出動畫面曝光

帛琉籍貨船「天使輪」日前沉沒在高雄港外，所載600只空貨櫃漂流外海危害航道，漏油情況也影響海洋生態，港務公司派遣潛水員下水堵漏，專業除油汙船「麥寮海洋號」在事發後幾乎天天出勤，清除天使輪所洩漏燃油。

「天使輪」沉沒前，其船員雖有完成船艙燃油閥門關閉避免洩漏等作業，但沉沒後在周邊海域時有油花出現，海保署甚至發現有油汙蔓延13公里，因此在海象許可下，派遣潛水員下水查看船身狀態，日前發現有一處8吋管線破裂，已針對破裂點完成堵漏。

海面油汙清理部分，港務公司、海委會等跨單位由海、空進行監測，若發現油汙就調派多艘工作船前往處置，其中平時在麥寮工業區專用港待命的「麥寮海洋號」，是當中唯一專業除油汙船，長25公尺、重47.45噸的船身，可以每小時120立方公尺回收率清理海面油汙。

「麥寮海洋號」運作畫面在港務公司分享下曝光，可見該船直接駛向油汙處，利用隧道水流回收油污，油水進到船身分離後，再排出乾淨海水，整體回收率可達99％，相較傳統工作船採除污綿吸油，大幅提升效率。