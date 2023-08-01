獨／高雄2男深夜見警落荒而逃 過彎處失控翻覆獲救送醫
高雄深夜接近11時許，一輛小貨車行駛大社區大同路時，過彎失控不慎自撞電線桿垂直翻覆，由於撞擊力道猛烈，貨車頭嚴重凹陷變形，所幸前座2男被救出後尚有呼吸心跳，據了解，當時岡山分局巡邏警發現疑有贓車行進路中，且該車與日前某刑案有關，欲上前攔查時，該車駕駛加速逃逸反倒自撞釀禍。
據了解，這輛小貨車疑似日前是遭竊的贓車，且與警方正在調查中的某刑案有密切關係，因此，當前峰派出所巡邏員警發現後，隨即上前欲攔車調查，沒想到，駕駛一發現後頭警方示意攔停，反倒加速逃給警方追，警方暗夜從岡山區一路追到大社區，直到小貨車駕駛在過彎處失控自撞電線桿。
消防表示，當時2傷者一度受困車內，其中一人呼叫沒有反應，情況危急，其中約30歲男子，雖無明顯外傷，但目前仍意識昏迷，另名約50歲男子，意識清醒，不斷哀號胸部疼痛，目前由救護車送醫處置。
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