獨／高雄2男深夜見警落荒而逃 過彎處失控翻覆獲救送醫

高雄深夜接近11時許，一輛小貨車行駛大社區大同路時，過彎失控不慎自撞電線桿垂直翻覆，由於撞擊力道猛烈，貨車頭嚴重凹陷變形，所幸前座2男被救出後尚有呼吸心跳，據了解，當時岡山分局巡邏警發現疑有贓車行進路中，且該車與日前某刑案有關，欲上前攔查時，該車駕駛加速逃逸反倒自撞釀禍。

據了解，這輛小貨車疑似日前是遭竊的贓車，且與警方正在調查中的某刑案有密切關係，因此，當前峰派出所巡邏員警發現後，隨即上前欲攔車調查，沒想到，駕駛一發現後頭警方示意攔停，反倒加速逃給警方追，警方暗夜從岡山區一路追到大社區，直到小貨車駕駛在過彎處失控自撞電線桿。