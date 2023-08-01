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彰化六連霸里長疑農務熱衰竭亡 醫師：高溫工作需要適應

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美鎮6連霸里長陳信義，昨天下午下田工作不明原因倒臥在田裡，被發現時已經無氣息，送醫急救仍宣告不治，警方懷疑因近日天氣炎熱，疑似熱衰竭或心肌梗塞猝逝，已報請檢察官下午相驗釐清死因，對此醫師指出，氣溫32度以上就要小心熱衰竭，進到高溫工作時，身體需要2星期適應期，建議農忙時可循序漸進安排。

65歲陳信義倒臥農田的監視器影像曝光，可看到昨天中午12點多，他穿著藍色上衣，短褲、戴著帽子，背對著鏡頭，忙著整理草堆，突然坐在田地上，身體蜷縮，然頭往後仰躺在田裡，直到下午3點30分被路過的民眾發現報警。

和美警消到場發現陳信義無意識、呼吸、脈搏，倒臥於田間，雖緊急急救後送彰化基督教醫院，仍宣告不治。

彰化秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文說，心臟、血糖、腎臟和免疫風濕等患者身體調節不佳，高溫時要特別注意，氣溫32度以上就要小心，也要考量濕度的影響，濕度高無法散熱，就更容易熱衰竭，甚至中暑

黃炳文表示，高溫在外工作者因會產生熱而更熱，戶外要遮陽，能有大傘、大帽子最好，農夫戴斗笠可散熱、空氣流通，帽子太小身體沒遮到效果不佳。

黃炳文說，高溫環境下一般人可以感覺的到自己快要熱衰竭，但未必有資源可立即舒緩，建議氣溫32度以上要帶水出門，長時間在外工作的人帶個2000c.c都有必要，且必須隨時補充，每10分鐘補充200cc，民眾感冒、生理期等身體較虛弱時，身體調節機能會比較差，沒辦法散熱就容易感到不適。

黃炳文也說，通風有幫助散熱，像是隨身型風扇，可加速對流，讓熱被帶走，他提醒，進到高溫環境工作，身體需要2星期適應期，若開始農忙，不要一次在太陽下待太久，強度可在2個星期慢慢增加。

彰化和美鎮6連霸里長陳信義昨天午後下田後猝逝。圖／警方提供
彰化和美鎮6連霸里長陳信義昨天午後下田後猝逝。圖／警方提供

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