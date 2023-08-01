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影／高雄婦人眾目睽睽偷商品 遭攔捕「神答一句」警傻眼

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄某夾娃娃機店商品遇竊，業者調監錄系統畫面，發現1名婦人把娃娃機店當自己家倉庫，在眾目睽睽下，用推車涉嫌偷走整箱的礦泉水等商品。業者報警後，沒想到涉案的施姓婦人又去店裡，業者馬上報警抓人。

據了解，施姓婦人（52歲）7月24日到高雄市鳳山區鳳頂路某夾娃娃機店，在人來人往間，大辣辣拆開店裡的礦泉水紙箱，1瓶瓶拿出放上推車，後來乾脆整箱都搬走，還涉嫌偷走布娃娃

賴姓女業者發覺店裡商品短缺，調監錄影像，發現婦人搬走礦泉水和布娃娃，7月29日向鳳山警分局報案，沒想到，報案隔天同名婦人再到夾娃娃機店，賴女發現，立刻報警抓人。

員警迅速趕抵夾娃娃機店，攔住施姓婦人，她還若無其事，說出另曾拿過店裡的濕紙巾，並稱，「我再買整箱拿來還他」，令員警傻眼。警方逮捕施婦，依竊盜罪嫌移送法辦。

施姓婦人（紅圈處）在眾目睽睽之下，大剌剌搬走夾娃娃機店的商品。記者林保光／翻攝
施姓婦人（紅圈處）在眾目睽睽之下，大剌剌搬走夾娃娃機店的商品。記者林保光／翻攝

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