影／高雄婦人眾目睽睽偷商品 遭攔捕「神答一句」警傻眼

高雄某夾娃娃機店商品遇竊，業者調監錄系統畫面，發現1名婦人把娃娃機店當自己家倉庫，在眾目睽睽下，用推車涉嫌偷走整箱的礦泉水等商品。業者報警後，沒想到涉案的施姓婦人又去店裡，業者馬上報警抓人。

據了解，施姓婦人（52歲）7月24日到高雄市鳳山區鳳頂路某夾娃娃機店，在人來人往間，大辣辣拆開店裡的礦泉水紙箱，1瓶瓶拿出放上推車，後來乾脆整箱都搬走，還涉嫌偷走布娃娃。

賴姓女業者發覺店裡商品短缺，調監錄影像，發現婦人搬走礦泉水和布娃娃，7月29日向鳳山警分局報案，沒想到，報案隔天同名婦人再到夾娃娃機店，賴女發現，立刻報警抓人。