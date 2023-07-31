濃煙竄出！嘉義東石蔦松村火災 34歲男無生命跡象緊急送醫

嘉義縣東石鄉蔦松村今下午6點多發生火災，一間平房突然起火燃燒，34歲余姓男子受困屋內，熱心民眾見有濃煙竄出立即打119，目前火勢已控制，但男子救出時已無呼吸心跳，被送醫急救，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義縣消防局表示，今天下午6點9分獲報下蔦松住宅火警，立即派遣東石、朴子、六腳及祥和分隊前往，因疑似有民眾受困屋內，立即入室搶救，救出1名男性患者、年約34歲，身體多處燒燙傷，已無呼吸心跳，送往朴子醫院救治。