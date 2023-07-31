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濃煙竄出！嘉義東石蔦松村火災 34歲男無生命跡象緊急送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義東石鄉蔦松村今下午6點多發生火災，一間平房突然起火燃燒，34歲余姓男子受困屋內，熱心民眾見有濃煙竄出立即打119，目前火勢已控制，但男子救出時已無呼吸心跳，被送醫急救，詳細起火原因仍待火調釐清。

嘉義縣消防局表示，今天下午6點9分獲報下蔦松住宅火警，立即派遣東石、朴子、六腳及祥和分隊前往，因疑似有民眾受困屋內，立即入室搶救，救出1名男性患者、年約34歲，身體多處燒燙傷，已無呼吸心跳，送往朴子醫院救治。

鄰居透露，余姓男子平時從事二手五金等買賣，獨自住在舊式平房，一名男子路過看見房子竄出濃煙，得知屋內有人，拍打呼叫都無人反映，立即通知消防隊滅火，火勢都在屋內悶燒，男子獲救時倒臥門邊，希望沒事。

嘉義縣東石鄉蔦松村今下午6點多驚傳火災，34歲余姓男子失去呼吸心跳送醫急救。圖／嘉義縣消防隊提供
嘉義縣東石鄉蔦松村今下午6點多驚傳火災，34歲余姓男子失去呼吸心跳送醫急救。圖／嘉義縣消防隊提供

嘉義 東石 朴子

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