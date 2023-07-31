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2遊客綠島浮潛遭大浪捲走 25歲女子命危直升機送醫
颱風過後外島風浪仍不小，今早一男一女兩名遊客在綠島柚子湖岸際浮潛，疑遭海流帶離岸際，男子自行上岸，25歲李姓女子半小時後才被救起，救起時意識不清，海巡人員安排空勤直升機將人送往台東馬偕醫院急救。
今天上午10點26分，海巡署第十巡防區接獲通報，綠島柚子湖岸際有2名浮潛客疑似遭海流帶離岸際，綠島安檢所派遣搜救小組趕赴現場救援，其中1名男性自行上岸，另1名女性在11時02分與海上救生協會臺東分會及綠島消防分隊共同協助救援任務。，
海巡署第一三岸巡隊指出，25歲姚姓男子僅輕微擦挫傷，由海巡同仁攙扶上岸，另位李姓女子遭海流帶離岸際，海上救生協會公館港駕艇至外海搜索，直至11點02分時將人載上艇並實施救護，經查落海民眾身上無明顯外傷，但是意識不清。
兩名遊客身上沒有穿救生衣，李姓女子目前仍在醫院急救中。海巡人員呼籲，暑假及颱風盛行期間，民眾在海域遊憩應注意自身安全及活動海域長浪威脅，應攜帶救生圈或穿著救生衣，切勿前往危險海域戲水。
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