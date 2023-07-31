花1840元買「鱷魚」嚇壞高雄市民 造假網友憂拆穿還稱抓到了

劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。記者張議晨/翻攝 高雄市凹子底公園傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查一整天，今天凌晨找到該隻「鱷魚」，結果證實鱷魚是模型，經過警方漏夜追查，發現在網路貼出鱷魚現蹤的劉姓男子才是始作俑者，自導自演一齣「鱷魚出遊記」，全案警詢後，將依社會秩序維護法究辦。

這起「鱷魚出沒」事件是因網友29日晚間在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴的照片引爆，動保處接獲通報後，馬上派人到場捕捉，但未發現鱷魚。

忙於清理颱風傾倒路樹的公園處不敢掉以輕心，30日也全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，也未發現鱷魚蹤跡。

直到今凌晨12點多，當時貼文的劉姓男子主動連絡消防局，稱自己找到「鱷魚」，經消防局現場比對，確認這個鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，證實鱷魚為假。

起初消防局、工務局還沒懷疑劉男是始作俑者，後來經過警方調查，比對貼文網友身分疑為劉男，經取得劉男手機後，發現劉曾上多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等關鍵字，手機還有當時上傳時所拍的照片及蝦皮購買紀錄。

眼見自導自演戲碼遭拆穿，劉男才坦承因為好玩惡作劇，先在網路花了1840元購買這隻鱷魚，29日晚間7時許，趁颱風過境後將鱷魚模型放置在高雄凹仔底森林公園的池畔，拍照後將照片上傳到社團，事後發現媒體報導而感到擔心害怕，才會扮演路人自稱找到鱷魚模型。