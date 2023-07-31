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影／神岡倉庫大火！疑有汽油或烷類化學品 消防冒險搶救中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區有倉庫今天發生大火，目前仍在搶救中，倉庫內疑有汽油或烷類危害性化學品，火勢大且黑色濃煙竄升，消防隊員冒險搶救中；火警點距離台中國際機場不遠，台中機場表示，目前航班起降正常未受影響。

台中市消防局今天早上9點30分受理報案，神岡區神岡路215巷倉庫火警案件，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計10個單位，出動各式消防車30輛、消防人員82名到場。

現場建築物是一層鐵皮建物火煙竄出，內部有疑似汽油或烷類等危害性化學品，目前延燒三戶，佈署水線搶救中，火勢尚未控制，經與屋主確認內部無人員受困，現場燃燒衣物、尿布及危害性化學品（確認中）等，持續搶救中。

大火和濃煙竄升，遠在二公里外可看到，地點距離台中機場不遠，台中機場表示，目前航班未受影響。

台中神岡今天發生倉庫大火，疑有汽油或烷類危害性化學品，消防隊員冒險搶救中。圖／取自記者爆料網
台中神岡今天發生倉庫大火，疑有汽油或烷類危害性化學品，消防隊員冒險搶救中。圖／取自記者爆料網
台中神岡今天發生倉庫大火，疑有汽油或烷類危害性化學品，消防隊員冒險搶救中。圖／取自記者爆料網
台中神岡今天發生倉庫大火，疑有汽油或烷類危害性化學品，消防隊員冒險搶救中。圖／取自記者爆料網

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