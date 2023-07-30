皮包掉車上…印尼移工搭客運玩野柳 急攔警車求助

2名在桃園工作的印尼移工相約搭火車轉公車到野柳遊玩，來台1年的「阿萬」下車後，發現裝著證件和現金的皮包不見了，判斷是遺失在車上，見警車出現急忙攔車求助。警員知情後查出客運班次，聯繫司機在車上看到皮包，失而復得令阿萬喜出望外。

新北市金山警分局今天表示，野柳派出所警員郭俊鴻昨天中午開警車巡邏時，行經野柳教會前，見2名男子站在路旁招手，停車詢問狀況，得知2人是來野柳遊玩的印尼移工。

其中1名移工來台8年，能用國語溝通，但不算流利，阿萬只來台1年，聽說國語能力薄弱。郭員大概聽懂阿萬說錢包遺失了，裡面有證件與薪水，如果找不回來會很麻煩，滿臉愁容。

郭員得知2人是搭乘國光客運1815到野柳，剛下車就發現皮包遺失，利用國光客運App順利查出兩人搭乘的公車班次，再聯繫國光客運金山站，請站務人員通知開車的司機，當時車子開到金山區公所附近。

郭員希望阿萬能說明乘坐的位置，方便找皮包，但因語言不通，最後聯繫在地報關業人員協助詢問，得知阿萬坐在客運左側，司機後方不遠的位置，司機很快就找到他的錢包。郭員接著開警車載2人到國光客運金山站領回皮包，阿萬終於露出笑容並頻頻致謝，也化解一場驚魂記。