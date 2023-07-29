高雄轎車左轉對撞直行保時捷 波及3機車釀4傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子駕駛保時捷今晚8時46分行經高雄市鳳山區中山西路和澄清路口，遭左轉的翁姓男子轎車當場撞及，保時捷掃到路口3機車騎士，再撞至未營業的冰店騎樓停下，黑車180度甩尾，車頭被撞爛，事故釀2女2男受傷，所幸傷勢不嚴重，車禍肇責由警方釐清調查。

警方調查，翁姓男子今晚近9時許，駕駛轎車沿澄清路由北往南行駛，欲左轉中山西路時，李姓男子（22歲）駕駛保時捷沿中山西路由西往東方向直行，翁轉彎時疑未禮讓李男，兩車當場相撞。

李男保時捷被翁男轎車撞擊後衝至路旁，波及路口在待轉區的陳姓女子（40歲）、翁姓男子（40歲）的機車，以及一輛停放路邊的機車後，又往旁撞上未營業冰店的騎樓柱子停下。翁男的轎車則180度甩尾停在路中央，車頭被撞爛。

事故發生後，現場汽機車零件散落一地，由於有4名傷者，消防局獲報出動6車17人前往救援，李、翁兩名駕駛和陳、翁兩名騎士分別受有肢體擦挫傷或額頭腫脹、頸部痠痛等傷勢，經送醫治療後，已無大礙。詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子今晚近9時許駕轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子今晚近9時許駕轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，翁男轎車車頭全毀，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，翁男轎車車頭全毀，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子駕駛轎車在鳳山區澄清路左轉中山西路時，未禮讓直行的李姓男子保時捷，兩車相撞，保時捷撞至未營業冰店前停下，事故波及3機車，釀4人受傷。記者石秀華／翻攝

保時捷 車禍

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