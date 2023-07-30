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天使輪漏油17公里 海空監控清汙

聯合報／ 記者任義宇王勇超／高雄報導

衛星照片顯示天使輪洩漏的油汙長達17公里。圖／讀者提供
衛星照片顯示天使輪洩漏的油汙長達17公里。圖／讀者提供
帛琉籍貨櫃船天使輪21日在高雄港外海沉沒，海保署在颱風前夕透過衛星監控發現，天使輪洩漏油汙長達17公里，從旗津外海蔓延到中油大林廠外海，因颱風來襲暫無法出海處理。相關單位昨趁天氣穩定，監控及清理海面油花。

海委會主委管碧玲表示，昨天清晨5點40分陸續出動空軍、海巡顯像儀、海巡100噸艇、黑鷹直升機，搭載海保署人員從空中觀測油汙狀況，並逐步規畫後續除汙堵漏工作，據跨單位空中巡查結果，在沉船地點往北海域，發現有部分帶狀油花，港務公司也設置四處塔台觀測油汙漂散狀況，至今尚無發現油汙漂向岸邊。

高雄港務公司表示，昨調派2艘拖船攜帶分散劑，前往發現帶狀油花地點清理，至於船體本身，因高雄外海浪高2米以上，待海象允許，將重新布設攔油索，海事工程潛水人員隨時準備下水堵漏，除汙船也在待命。

天使輪因沉船落海的近600個漂流貨櫃，打撈作業也接近尾聲，港務公司表示，昨天以空拍機記錄比對，發現1個擱淺在鳳鼻頭漁港外岸，南星灣有2個露出水面，下午完成打撈上岸。

另為顧及漁船及吃水較淺船舶進出安全，待海象好轉後，將調派多音束側掃聲納船、潛水員檢視沉沒海中的貨櫃，是否有阻礙航道。

高雄港 海巡 颱風

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