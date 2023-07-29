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影／澎湖八旬獨居翁躲過颱風 今鐵皮坍塌受困屋內

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

杜蘇芮颱風遠颺，今天天氣轉好，住澎湖縣馬公市山水里的一名82歲朱姓獨居老翁躲了過颱風，今早要出門時才發現大門遭坍塌的鐵皮遮陽板擋住，受困屋內，消防局獲報後，到場將鐵皮歸位固定，阿伯才得以脫困，幸好無傷。

杜蘇芮颱風過境挾帶強風豪雨，沒想到澎湖朱姓老翁在家躲過颱風，今早出門時卻發現大門被坍塌的鐵皮遮陽板擋住，無法外出！消防局獲報後，派遣澎南分隊前往救援，勤務人員到達現場時，得知獨居老翁能正常應答，暫無安全疑慮。

澎湖縣消防分隊表示，到場勤務人員將遮陽棚重新歸位，以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可開啟。朱老伯未受傷或不適，無須就醫，後續房屋修繕及住戶安置等，將由社區理事長協助處理。

澎湖縣消防分隊勤務人員將遮陽棚重新歸位，以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可開啟。朱老伯未受傷或不適，無須就醫，記者王昭月／翻攝
澎湖縣消防分隊勤務人員將遮陽棚重新歸位，以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可開啟。朱老伯未受傷或不適，無須就醫，記者王昭月／翻攝
澎湖縣消防分隊勤務人員將遮陽棚重新歸位，以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可開啟。朱老伯未受傷或不適，無須就醫，記者王昭月／翻攝
澎湖縣消防分隊勤務人員將遮陽棚重新歸位，以柱子將鐵皮遮陽棚固定後，大門已可開啟。朱老伯未受傷或不適，無須就醫，記者王昭月／翻攝
澎湖獨居老翁（左二） 躲過颱風，但今早要出門時卻因大門被堵受困，幸有消防隊前來解救。記者王昭月／翻攝
澎湖獨居老翁（左二） 躲過颱風，但今早要出門時卻因大門被堵受困，幸有消防隊前來解救。記者王昭月／翻攝

杜蘇芮颱風 澎湖縣

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