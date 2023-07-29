影／澎湖八旬獨居翁躲過颱風 今鐵皮坍塌受困屋內

杜蘇芮颱風遠颺，今天天氣轉好，住澎湖縣馬公市山水里的一名82歲朱姓獨居老翁躲了過颱風，今早要出門時才發現大門遭坍塌的鐵皮遮陽板擋住，受困屋內，消防局獲報後，到場將鐵皮歸位固定，阿伯才得以脫困，幸好無傷。

杜蘇芮颱風過境挾帶強風豪雨，沒想到澎湖朱姓老翁在家躲過颱風，今早出門時卻發現大門被坍塌的鐵皮遮陽板擋住，無法外出！消防局獲報後，派遣澎南分隊前往救援，勤務人員到達現場時，得知獨居老翁能正常應答，暫無安全疑慮。