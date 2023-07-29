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今年上半年北市18至25歲機車族 3人死4001人傷
根據台北市統計，北市18至25歲的年輕機車族，2021年發生交通事故1萬94件（占全市交通事故11.2%），造成6人死亡、8435人受傷；2022年發生交通事故1萬571件（占10.8%），造成8人死亡、8527人受傷；今年1至6月發生交通事故5040件（占10.2%），造成3人死亡、4001人受傷。
台北市中正一警分局指出，目前正值暑假，青少年常結伴出遊。無照駕駛或剛考領駕照的青少年，常因不了解交通法規，或對道路狀況及駕駛技術欠缺熟悉，沒有防禦駕駛觀念，因此發生嚴重的交通事故。
中正一分局為有效防制暑假期間青少年發生交通事故，針對無照駕駛、危險駕車（飆車）、超速及酒後駕車等違規項目，加強宣導及取締，全力維護用路人交通安全。
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