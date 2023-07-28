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素未謀面網友要借60萬元周轉 男赴銀行急匯幸遭阻
40歲王姓男子昨上午11時許前往新北市板橋區重慶路某銀行欲匯款新台幣60萬元，但行員核對金額及王男欲匯款的帳戶時察覺有異，立即通報板橋警分局後埔派出所，在警員勸說下，王男才打消匯款念頭，避免被受騙上當。
據了解，王男在網路上認識一名男網友，對方平日噓寒問暖，日前向王男透露生意問題需要資金周轉，想借款60萬元，王男便前往銀行欲匯款，但行員檢視匯款帳戶資金流向時，察覺有異，立刻通報警方。
後埔派出所警員林治辰、蔡元翔趕抵，了解情形後判定是詐騙，苦口婆心勸說王男放棄匯款，最後王男打消念頭，成功攔阻詐騙，保住王男的60萬元。
板橋警分局提醒民眾，網路交友要謹慎小心，尤其涉及到金錢更要提高警覺，有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。
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