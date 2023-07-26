影／合歡山武嶺會車爆口角 怎麼讓車警方出聲了

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，但武嶺到昆陽路段，部分路段狹窄，會車不易，近期有民眾就因會車問題爆發口角。對此，警方表示，狹窄山路會車，靠山壁車應讓外緣車，下坡車讓上坡車，因此該事件的大貨車應先行。

台14甲線合歡山公路多處路段狹窄，以接近武嶺停車場前隘口處最明顯，車流一多就「打結」，過去都是加派警力疏導交通，為減輕員警值勤負擔，今年初在該路線31K、31.4K武嶺隘口兩端設紅綠燈號誌，透過交管避免因會車問題塞車。

本月24日就有民眾駕車行經武嶺到昆陽路段，因會車爆發口角，影片中，一輛上行的大貨車與一輛下行的休旅車在隘口處會車，大貨車要休旅車後退，休旅車倒車後，因車頭較突出，大貨車仍無法過，雙方還因此起了口角，最後大貨車閃過休旅車先駛離該路段，兩車會車爭執過程則被後方車輛的行車紀錄器全程拍下。

對此，仁愛警分局表示，台14甲線有多處隘口無法會車，尤其昆陽往武嶺間200公尺的路段，僅能容納1輛車通行，假日車多或遇大貨車需會車時，交通常大打結，該分局會視車流量啟動武嶺隘口兩端紅綠燈，控制上、下行車流，疏導交通。

針對山區道路會車，上下行車輛該如何禮讓，警方則表示，依據道交條例第100條規定，汽車在山路交會時，靠山壁車輛應讓道路外緣車輛優先通過；在狹窄坡路時，下坡車應讓上坡車先行。而依上述規定，該事件的休旅車應讓大貨車先行。