4天後離職生效 26歲汐止警今酒後鬧事、再1大過就記滿18支申誡

台北市忠孝東路一家酒店樓下，今天清晨6時許發生酒客鬥毆事件，轄區大安警分局派員到場制止，但其中一名酒客卻出手抗拒，還出腳踹破警車玻璃，警方立即壓制在地，並依妨害公務罪嫌帶回派出所，查清身分後才知道他竟是汐止分局張姓警員。

新北市汐止警分局表示，26歲張姓警員是警專35期畢業，今年4月調到汐止分局，因工作、勤務不正常，列為加強輔導對象，由於他自知不適任警職，7月初提出辭呈後就休假在外，離職將在7月30日生效。

汐止分局得知張姓警員休假時出入不正當場所，涉及妨害公務，汐止分局將配合大安分局依法嚴辦，並記大過處分，一併追究考監責任。

據了解，張員於2018年警校畢業後，先分發到三峽分局支援偵查隊，去年11月在桃園市疑因駕車又拒絕桃園警方攔檢後逃逸，分局依行為失當記過兩次，改調永和分局警備隊，今年4月再調到汐止分局警備隊，但7月初提離職報告後開始請假至7月底，其個人功獎功過相抵後，還有9支申誡，汐止分局再記一大過，就滿18申誡，即符合免職條件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康