天雨路滑！屏東小貨車失控撞對向載石塊大貨車 車頭撞毀1人傷
杜蘇芮颱風來襲，屏東縣泰武鄉西大武山從今天凌晨至今降下150多毫米雨量。屏東縣185線沿山公路瑪家鄉佳義部落到涼山部落間，今天上午9點車禍事故，陳姓男子駕駛小貨車北往南方向，疑天雨路滑失控撞對向載有水泥石塊大貨車，小貨車駕駛陳男一度受困，消防員到場用破壞器材協助脫困，腳踝骨折，送醫救治。
屏東縣內埔警分局初步調查，今天上午9點04分接獲報案，沿山公路185線道30.5公里處發生車禍，趕抵現場，小貨車駕駛北往南方向，疑天雨路滑失控撞上對向大貨車，大貨車的擋風玻璃撞的蜘蛛網撞裂痕，小貨車車頭擠壓變形。
消防人員到場後，用破壞器材協助將受困小貨車駕駛陳男脫困，小貨車駕駛42歲陳男手臉擦傷，右腳踝骨折，大貨車駕駛46歲楊男未受傷。兩人酒測值均為零，肇事原因待調查。
警方提醒，颱風期間風雨漸強，路面濕滑，駕車應減速慢行，以維行車安全。
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