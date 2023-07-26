天雨路滑！屏東小貨車失控撞對向載石塊大貨車 車頭撞毀1人傷

杜蘇芮颱風來襲，屏東縣泰武鄉西大武山從今天凌晨至今降下150多毫米雨量。屏東縣185線沿山公路瑪家鄉佳義部落到涼山部落間，今天上午9點車禍事故，陳姓男子駕駛小貨車北往南方向，疑天雨路滑失控撞對向載有水泥石塊大貨車，小貨車駕駛陳男一度受困，消防員到場用破壞器材協助脫困，腳踝骨折，送醫救治。

屏東縣內埔警分局初步調查，今天上午9點04分接獲報案，沿山公路185線道30.5公里處發生車禍，趕抵現場，小貨車駕駛北往南方向，疑天雨路滑失控撞上對向大貨車，大貨車的擋風玻璃撞的蜘蛛網撞裂痕，小貨車車頭擠壓變形。

消防人員到場後，用破壞器材協助將受困小貨車駕駛陳男脫困，小貨車駕駛42歲陳男手臉擦傷，右腳踝骨折，大貨車駕駛46歲楊男未受傷。兩人酒測值均為零，肇事原因待調查。