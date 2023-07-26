2對夫妻遊三星池 鄰出口1人失蹤

廖姓男子探訪宜蘭祕境三星池失蹤，搜救人員昨天發現疑似他遺留的登山杖，卻因降雨被迫收隊。圖／宜蘭縣消防局提供 北市2對夫妻前天探訪宜蘭太平山祕境「三星池」，不料下午返程時，廖姓男子卻在登山口步道無聲無息失蹤，警、消前天深夜展開搜救，發現疑似廖的登山杖和遺留記號，卻未找到人。「杜蘇芮」颱風將至，山區開始降雨，資深山友說，小團體登山且範圍不大，失蹤可能性低，遍尋不著令人困惑。

60多歲廖姓男子與妻子施姓女子和另一對夫婦共4人，前天上午8時從太平山平元林道12.6公里處進入三星池登山口，正午時許返程時在登山口前突然發現廖男不見蹤影，3時45分許撥110報案。

距離現場較近的太平山派出所警員與林管處人員先到場，以喊叫、吹口哨方式尋找廖男，三星池路程短、面積不大，且環境清幽，若廖男神智清醒且未走遠，應能回應，警方、林務局和趕到的消防員共12人搜索到入夜11時半才收隊，昨再出動16人搜尋仍未尋獲。

同行者說，4人都有登山經驗，廖男走散前，他們還在較靠近登山口的三星妹池池畔坐下聊天，休息過後走回約500公尺外的登山口，走著走著廖竟然失蹤，也沒傳出任何呼救聲，眾人叫喚全無回應。

資深山友表示，脫隊失蹤比較常出現於10人以上大團，人多易漏；4人的小團照理說彼此互相照應，又是有經驗的山友，確實令人想不透。

長年執行山地任務的警員表示，三星池過去罕有人跡，近2年才有較多人進入，今年也發生過1起走失案，很快就尋獲；登山口到三星池來回僅約40分鐘，即使不熟路況走丟，也不至於找不到人，除非走失者刻意朝山區不斷深入。

另外，林姓男子4人7月23日從宜蘭南山部落入山，前往宜蘭、新竹交界處的喀拉業山，24日回程經過「扁柏神殿」，往米羅山約1公里處時，其中一對男女不慎從6公尺高處摔落。

其中36歲林姓男子腳踝受傷，也有頭痛、惡心、呼吸急促等高山症症狀；女子僅擦傷，其他2人報案求助，消防局獲報後申請空勤直升機吊掛，但因山區起霧，直到昨天才順利吊掛，送往花蓮慈濟醫院救治。